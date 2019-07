Summer Black Friday Unieuro: in sconto anche notebook, cuffie senza fili e monitor

Continua il Summer Black Friday di Unieuro, la nuova promozione lanciata la scorsa settimana dalla catena di distribuzione italiana. Nella giornata di oggi ci soffermiamo su tre tipologie di prodotti su cui propone degli sconti molto interessanti: i notebook, le cuffie senza fili ed i monitor.

Partendo dalle cuffie senza fili, non possiamo non citare l'offerta sulle AirPods di seconda generazione con custodia di ricarica wireless, che sono disponibili a 199 Euro, il 13% in meno rispetto ai 229 Euro imposti dal produttore. Tra gli sconti troviamo anche le JBL Free a 79 Euro, per un risparmio del 39% rispetto ai 129,99 Euro di listino.

Dal fronte dei notebook, il Lenovo Ideapad 330S da 15,6 pollici è disponibile in offerta a 369,99 Euro, mentre per l'HP Pavilion Gaming 15-CX0007NL con annesso headset per i videogiocatori si passa da 1429,98 a 999,99 Euro.

Per coloro che intendono cambiare il monitor, invece, Unieuro propone l'offerta sul Lenovo L271-28 da 27 pollici Full HD a LED Opaco, che può essere acquistato a 159,99 euro.

