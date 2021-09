ho. Summer Edition continua anche a settembre: ecco cosa offre a 5,99 Euro al mese

Dopo avere trattato il lancio dell’offerta Internet ho. Things da parte dell’operatore telefonico virtuale ho. Mobile, ora è il momento di parlare dell’offerta ho. 5,99 Summer Edition ancora valida per il mese di settembre 2021. Vediamo tutti i dettagli del pacchetto offerto e chi può attivarla.

Come ripreso da MondoMobileWeb, ho. 5,99 Summer Edition include minuti illimitati di chiamate verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale, SMS illimitati verso chiunque e 50 Giga di traffico Internet mobile in 4G (non mancano anche 3,3 Giga al mese di traffico in Roaming UE/EEA/Regno Unito, il tutto per la cifra competitiva di 5,99 Euro al mese. I costi di attivazione sono pari a 0 Euro e la scheda SIM costa 0,99 Euro. In caso di attivazione online con spedizione a domicilio o ritiro presso edicole convenzionate, però, la spesa iniziale ammonterà a 6,99 Euro e prevede il pagamento della SIM e della prima mensilità.

Questa offerta, che ricordiamo basarsi su rete mobile Vodafone Italia, è disponibile solamente per nuovi clienti che effettuano la portabilità da operatori virtuali come Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile, Lycamobile, Spusu e anche la nuova Feder Mobile. Esclusi, dunque, tutti gli operatori telefonici principali del mercato italiano. Un dettaglio importante riguarda proprio la portabilità, la quale dovrà essere effettuata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, pena l’aumento della quota mensile da 5,99 Euro a 12,99 Euro. L’addebito viene sempre effettuato su credito residuo.

A proposito di Vodafone, ricordiamo che dal 26 ottobre ci saranno rimodulazioni sulla rete fissa con aumenti di 1,99 Euro al mese, ma solo su specifiche offerte.