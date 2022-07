POCO Summer Sale: fino al 30% di sconto, c'è anche la Genshin Impact Edition

A quasi un mese dall'annuncio di POCO X4 GT e POCO F4, torniamo a trattare su queste pagine quanto proposto dal noto brand. Infatti, quest'ultimo ha lanciato l'iniziativa Summer Sale, che prevede sconti su diverse tipologie di dispositivi.

Più precisamente, fino al 31 luglio 2022 ci sarà la possibilità di risparmiare fino al 30% su smartphone, auricolari e smartwatch dell'azienda legata a Xiaomi. Ad esempio, il modello da 6/128GB di POCO X4 Pro 5G viene adesso proposto a 249,90 euro (anziché 299,90 euro), mentre la variante da 8/256GB del dispositivo viene venduta a 289,90 euro (al posto dei precedenti 349,90 euro).

Passando a uno smartphone più recente, POCO F4 GT viene adesso proposto a 549,90 euro (anziché 599,90 euro) per quel che concerne il modello da 8/128GB. Per quel che riguarda, invece, la variante da 12/256GB del dispositivo, il costo ora è sceso a 649,90 euro (al posto dei precedenti 699,90 euro).

Non manca poi uno sconto anche su POCO M4 Pro 4G, venduto rispettivamente a 199,90 euro (al posto di 229,90 euro) e 249,90 euro (al posto di 279,90 euro) per i modelli da 6/128GB e 8/256GB. Ci sono inoltre offerte anche sui nuovi POCO F4 e POCO X4 GT, ma potrebbe interessarvi consultare il portale ufficiale di POCO per maggiori dettagli. Quel che è certo è che la possibilità di scelta lato smartphone non manca.

Per il resto, si fa notare l'iniziativa relativa agli auricolari POCO Buds Pro Genshin Impact Edition, che possono essere ottenuti acquistando uno smartphone POCO e aggiungendo 19,99 euro o 49,99 euro, a seconda del modello di dispositivo mobile coinvolto. Infine, non manca un'offerta su POCO Watch, proposto adesso a 89,99 euro (anziché 99,99 euro). Insomma, ci sono diverse promozioni attive: potreste dunque voler dare un'occhiata al sito Web ufficiale di POCO in questo luglio 2022.