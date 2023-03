Ecco Sumplete: il puzzle game per browser creato da ChatGPT a cui si può già giocare

Nonostante i noti limiti di ChatGPT, il chatbot su cui ha investito Microsoft sta mostrando di continuo le sue potenzialità, e continua a stupire per le sue risposte. Un utente ha pensato bene di chiedergli di creare un puzzle game, che è disponibile per giocare.

Si chiama Sumplete ed è nato da una semplice richiesta di mostrare nuovi puzzle game per persone appassionate di Sudoku. Dopo aver generato una lista, l’utente ha chiesto al chatbot di “inventare un puzzle game simile al sudoku che attualmente non esiste”. Ed è esattamente ciò che ha fatto ChatGPT, che ha dato alla luce un puzzle game chiamato “Labyrinth Sudoku”

Lo stesso utente ha continuato a chiedere al chatbot di inventare nuovi giochi, fin quando non ha dato alla luce “Sum Delete”. A questo punto gli ha chiesto se potesse generarne una versione giocabile, utilizzando HTML e Javascript: ovviamente ChatGPT ha risposto affermativamente e nelle ore successive ha anche migliorato le regole e l’aspetto del gioco tramite CSS. La versione finale, accessibile direttamente dal sito Sumplete, è giocabile e dimostra come al netto delle interazioni umane l’IA di OpenAI sia davvero in grado di portare a termine compiti anche molto complessi.

