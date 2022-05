SumUp Air in forte sconto su Amazon con spedizione Prime: c'è il Bonus POS

Dopo aver dato un'occhiata all'imperdibile promo sui Samsung OLED 2022 da MediaWorld, cambiamo diametralmente settore per un'altra interessante offerta, questa volta sul noto portale di e-commerce Amazon Italia.

Su Amazon, infatti, nelle ultime ore è spuntata una cospicua riduzione di prezzo per il lettore di carte SumUp Air, che consente di ricevere pagamenti in totale trasparenza e compatibilità con il Bonus POS per piccole e medie attività, liberi professionisti e autonomi. Con questo dispositivo, compatibile sia con smartphone e tablet Android che su dispositivi Apple, sarà come avere un POS ma con il vantaggio di poterlo portare ovunque.

Tra i sistemi di pagamento compatibili troviamo tutte le modalità attualmente sul mercato, dalla lettura Chip con PIN alla comoda funzionalità contactless, con supporto a carte Maestro, V PAY, Visa, Mastercard, American Express, Diners club, Discover e Union Pay, oltre ai sistemi per smartphone Apple Pay e Google Pay, il tutto con commissione fissa dell'1,95% sui pagamenti con carte di credito e di debito.

Il sistema SumUp Air è disponibile su Amazon Italia con una riduzione del 43% sul prezzo di listino, pari a 29,99. Al momento è possibile acquistarlo a 16,99 euro, con un risparmio di 13 euro sul cartellino, con spedizione diretta tramite Amazon.