Quella volta che Sun Tzu mise in piedi un esercito di 180 concubine

Probabilmente, Sun Tzu è lo stratega militare più famoso della storia, grazie alla sua opera ai limiti del leggendario: L’arte della guerra. Secondo Historic Mysteries, solo il nostro Niccolò Macchiavelli può competere con una tale figura.

Per introdurre e contestualizzare la storia di oggi, possiamo far riferimento a una celebre frase del generale confederato Nathan Forrest, intento a riassumere l’approccio di Sun Tzu: “Cerco di arrivare primo, con più uomini”.

Nel genere familiare degli insegnamenti morali, compare la famosa storia dell’esercito di prostitute, messo in piedi dallo stratega. Il suo intento era di dimostrare le proprie capacità di condottiero e di educare un potenziale datore di lavoro, il re di Wu.

In Occidente, questo genere di testi rientrerebbe negli specula principis, ovvero opere volte a educare chi detiene il potere. Ovviamente, anche Il Principe rientra in questa categoria.

Per mettere alla prova Sun Tzu, il re di Wu gli ordinò di addestrare 180 concubine provenienti dal suo harem, per renderle funzionali in caso di conflitto. Lo stratega divise la compagine in due gruppi, al cui comando vi erano rispettivamente le due cortigiane preferite dal monarca, coordinate a loro volta dal generale cinese.

Nell’occasione di dimostrare i frutti dell’addestramento, l’esercito ambiguo si presentò dinanzi al re, alla testa di Sun Tzu. Questi ordinò alle concubine di voltarsi a destra; tuttavia, non presero sul serio quello che stava avvenendo e ne emerse qualche risata. L’autore de L’arte della guerra, si assunse la responsabilità di quanto successo. Così, ancora una volta, ma con un tono decisamente più diretto, ordinò alle donne di girarsi a destra, ma l’esito fu il medesimo.

Tuttavia, la reazione di Sun Tzu cambiò.

Il generale ordinò di giustiziare le due concubine favorite al comando, ma il re non voleva che le sue cortigiane preferite venissero uccise. È in questa occasione che emergono gli insegnamenti: se i soldati capivano gli ordini, come ora facevano dopo averlo ripetuto una seconda volta, ma non li eseguono, allora la colpa era degli ufficiali (le due concubine elette). Inoltre, era dovere del generale portare a termine la sua missione, indipendentemente dalle proteste del padrone (il re).

Le concubine furono debitamente giustiziate e furono scelte due nuove ufficiali dall’harem. Sun Tzu ripeté il suo ordine una terza volta e…

Fu obbedito senza esitazione e senza domande.