Sunbird chiude temporaneamente il servizio 'iMessage su Android': questioni di sicurezza

In seguito alla rimozione di Nothing Chats dal Play Store, arriva un'altra notizia non di poco conto relativamente al "supporto iMessage su Android". Infatti, l'applicazione su cui è di fatto basata la soluzione di Carl Pei e soci sta chiudendo temporaneamente. Sì, si fa proprio riferimento a Sunbird.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge e 9to5Google, nonché come si può vedere semplicemente collegandosi a quella che rappresentava la pagina di Sunbird sul Play Store, l'applicazione è stata disattivata. Il motivo è da ricercarsi nel fatto che gli sviluppatori vogliono effettuare maggiori accertamenti in merito alle potenziali problematiche di sicurezza portate a galla dal Web nell'ultimo periodo.

Dopo infatti che Carl Pei e soci hanno annunciato Nothing Chats, app che si prefigge l'obiettivo di "unificare" messaggi RCS e iMessage su Android, l'attenzione attorno a Sunbird, che rappresenta di fatto "la base" del servizio, si è fatta importante. Questo ha portato anche a report di sicurezza che indicano, ad esempio, la presunta possibilità per Sunbird di accedere ai messaggi, registrandoli come "errori" tramite il servizio di debug Sentry (cosa che non si evince invece dalle FAQ ufficiali di Nothing, in cui è sempre stato esplicitato che Sunbird non può accedere ai messaggi inviati o ricevuti dagli utenti).

Insomma, si è generata una situazione non di poco conto, che alla fine ha portato l'azienda coinvolta a chiudere temporaneamente il servizio, così da approfondire al meglio le preoccupazioni in ambito di sicurezza informatica. Sunbird ha comunicato la decisione mediante una nota per gli utenti. "Vi aggiorneremo quando saremo pronti a procedere", si legge in quest'ultima. L'applicazione tornerà presto sul Play Store? Staremo a vedere.