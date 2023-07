Il suolo di questo supervulcano in Italia si alza di 4 metri, pericolo di eruzione?

Nel 1538, il terreno sotto il supervulcano dei Campi Flegrei, vicino a Napoli, si gonfiò fino a rompersi, seppellendo il villaggio romano di Tripergole sotto un torrente di cenere e lava che divenne una nuova montagna, il Monte Nuovo. Ora che il vulcano mostra segni di irrequietezza, gli scienziati cercano di capire meglio cosa accadde.

I Campi Flegrei sono una vasta rete di 24 crateri ed edifici vulcanici che si estendono dalla sua vasta caldera, opposta al Vesuvio sul bordo occidentale di Napoli, fino al vicino Golfo di Pozzuoli. Più di 1,5 milioni di persone vivono sopra il complesso vulcanico sotterraneo, e mezzo milione di persone hanno le loro case all'interno della sua caldera lunga 11 chilometri, formata dopo un'enorme eruzione 39.000 anni fa.

Il vulcano è in fermento dalla metà del XX secolo, con periodi di intensa attività negli anni '50, '70 e '80. Un altro periodo di movimento è iniziato nel 2005 ed è ancora in corso. Da allora, il terreno sotto Pozzuoli, città situata sul tetto del vulcano, si è sollevato di 10 centimetri ogni anno, per un totale di 4 metri di cambiamento di elevazione dagli anni '50.

I Campi Flegrei, inoltre, stanno anche sperimentando persistenti piccoli terremoti, con più di 600 rilevati ad aprile, battendo il record mensile totale mai registrato nella regione. "È emerso che l'eruzione è stata preceduta da un'intensa deformazione del terreno che ha prima riguardato l'area di Pozzuoli, poi si è localizzata nell'area del futuro condotto eruttivo, raggiungendo un'innalzamento di 20 metri", ha dichiarato Elisa Trasatti, ricercatrice presso l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in Italia.

Il gas vulcanico si era infiltrato nella crosta profondamente sotto la superficie dei Campi Flegrei, causandone l'allungamento, la deformazione e lo scivolamento, scatenando i terremoti. Una volta accumulato abbastanza gas, la crosta si è rotta, inviando una colonna di magma da 6,4 km di profondità a scoppiare in superficie.

Se i Campi Flegrei dovessero ripetere la loro più grande eruzione conosciuta di 39.000 anni fa, potrebbero inviare roccia fusa e gas vulcanici in alto nella stratosfera, scatenare tsunami alti 33,5 metri e diffondere una nube di zolfo e cenere tossica che potrebbe far precipitare la Terra in un inverno globale per anni.

Tuttavia non preoccupatevi, poiché non tutte le esplosioni dei Campi Flegrei devono sempre essere così catastrofiche.