Una ricerca che puntava a svelare i segreti di un presunto meteorite interstellare, forse portatore di tecnologia aliena, si è scontrata con una realtà molto più terrena. La storia inizia con l'ingresso nell'atmosfera terrestre di un meteorite l'8 gennaio 2014, evento registrato con entusiasmo dagli scienziati per le sue potenziali implicazioni

Tra questi, il celebre professore di Harvard, Avi Loeb, che con il suo team si è avventurato nelle acque di Papua Nuova Guinea alla ricerca di frammenti caduti dal cielo. La loro ipotesi, che il meteorite fosse un messaggero interstellare, si è però arenata di fronte a evidenze contraddittorie.

Non solo la velocità dell'oggetto è stata sovrastimata, ma ciò che si pensava fossero segnali del passaggio del meteorite si è rivelato essere il frastuono di un camion in transito vicino al sismografo usato per la registrazione (per fortuna che rocce cosmiche 'aliene' sono già state trovate dai ricercatori).

Ulteriori analisi hanno poi dimostrato che i frammenti raccolti, ricchi di elementi peculiari, erano in realtà contaminati da inquinamento di origine umana. Questo intreccio di scoperte, fraintendimenti e rivelazioni ha portato alla luce non tanto le prove di una civiltà extraterrestre, ma piuttosto l'impronta della nostra stessa esistenza tecnologica.

Lo studio condotto dall'Università Johns Hopkins ha infine piazzato il punto finale su questa avventura scientifica, dimostrando che la ricerca di segnali extraterrestri può talvolta condurre a scoperte molto più vicine a casa. La squadra presenterà i propri risultati in dettaglio alla conferenza sulla scienza planetaria e lunare a Houston, rivelando come, in questo caso, l'enigma di un visitatore cosmico si sia dissolto nel rumore di fondo della vita quotidiana sulla Terra.

