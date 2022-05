Più suoni il clacson più il semaforo rimane rosso: la geniale idea è realtà a Mumbai

Mentre in Giappone si utilizzano dei Gundam per riparare i cavi elettrici, la polizia indiana ha escogitato un piano ingegnoso per ridurre l'inquinamento acustico, facendo aspettare i veicoli più a lungo prima che i semafori diventino verdi, se il clacson viene suonato con troppa insistenza.

Mentre in Giappone si utilizzano dei Gundam per riparare i cavi elettrici, la polizia indiana ha escogitato un piano ingegnoso per ridurre l'inquinamento acustico, facendo aspettare i veicoli più a lungo prima che i semafori diventino verdi, se il clacson viene suonato con troppa insistenza.

Stufa del frastuono dei clacson nella loro città, la polizia di Mumbai ha condotto un processo a novembre e dicembre dello scorso anno in cui i misuratori di decibel erano collegati ai pali del semaforo. Se queste attrezzature registravano livelli di rumore pari o superiori a 85 decibel, le luci venivano ripristinate e rimanevano rosse più a lungo.

Come in molte altre città indiane, i semafori di Mumbai mostrano i timer per il conto alla rovescia. Pranay Ashok, un portavoce della polizia, ha detto a CNN che l'esperimento si è svolto in "pochi incroci importanti" per 15 minuti al giorno. Ha detto che un ulteriore processo – in 10 località – sarà effettuato il prossimo mese. La polizia spera che il concetto venga poi esteso a "l'intero sistema di gestione del traffico".

Mostrando un video dell'iniziativa che la polizia di Mumbai, su Twitter, alla fine di gennaio, Ashok ha sottolineato "gli effetti negativi di questo inquinamento acustico". Dal momento della pubblicazione, il video è stato visto 3 milioni di volte.

Il video inizia con la polizia che descrive Mumbai come "la capitale mondiale del clacson", prima di affermare che "non vedeva l'ora di fare qualcosa" per risolvere il problema. Nella clip, la polizia chiama la sua creazione "The Punishing Signal" e offre il seguente avvertimento agli automobilisti: "Sentiti libero di suonare il clacson se non ti dispiace aspettare".

Il TomTom Traffic Index, che classifica le città in base alla loro congestione, nomina Mumbai la quarta città più trafficata del mondo nel 2019. L'indice stima che gli automobilisti di Mumbai lo scorso anno abbiano perso otto giorni e 17 ore bloccati nel traffico.

Che ne pensate? Ci vorrebbe uno di questi semafori nelle nostre metropoli italiane?