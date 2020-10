I suoni dei dinosauri nel film Jurassic Park sono accurati?

Tutti avranno visto - o per lo meno, sentito parlare - almeno una volta nella vita Jurassic Park. Durante il podcast TED Twenty Thousand Hertz è intervenuto il sound designer Al Nelson, che ha lavorato agli effetti audio per Jurassic World, a cui è stato chiesto: "Come sono stati realizzati i versi dei dinosauri del film?"

Senza voler rivelare troppo, per fare le vocalizzazioni dei dinosauri, il team ha combinato registrazioni di una serie di suoni di animali, stratificandoli e alterando la velocità per creare suoni che, sebbene non sembrano essere necessariamente accurati, sono stati perfetti per il film. Ad esempio, per il verso dei Velociraptor, gli esperti hanno utilizzato (con le dovute modifiche) il suono prodotto da due tartarughe durante l'accoppiamento.

Tuttavia, fra i versi dei dinosauri del film ce n'è qualcuno accurato? La paleontologa Julia Clarke - intervenuta sempre durante il podcast - è stata chiara: è molto improbabile. Inoltre, in base ai parenti esistenti dei dinosauri di oggi, è molto probabile che il più grande tra loro facesse vocalizzazioni brevi e basse che, se ridimensionate alle dimensioni di un dinosauro, avrebbero potuto essere troppo basse per essere udibili dall'orecchio umano.

"Alcuni dinosauri potrebbero aver avuto delle piume e potrebbero non essere state queste creature dall'aspetto incredibilmente spaventoso. Se togli tutto il pelo di un gatto, sembra molto più inquietante della maggior parte dei suoi simili. Quindi, ci sono molti dettagli sui dinosauri che potremmo non comprendere appieno solo guardando i loro scheletri. La nostra comprensione di loro non dovrebbe essere scolpita nella pietra, è in continua evoluzione con l'arrivo di nuove ricerche", afferma infine il presentatore Dallas Taylor.