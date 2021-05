I suoni prodotti dalla natura fanno bene alla salute umana, lo studio durato 10 anni

I team di ricercatori della Michigan State University, della Carleton University e della Colorado State University, hanno collaborato con il National Park Servicee. Insieme hanno analizzato 18 studi che mostrano come i suoni naturali abbiamo un impatto sulla nostra salute.

I risultati hanno mostrato che ascoltare alcuni rumori di origine naturale ha effetti incredibili sulla salute umana. Diminuisce lo stress, diminuisce il dolore, migliora le prestazioni cognitive e anche l'umore, ma non soltanto.

La ricerca proposta dai team non si limita a delineare i benefici ma indica che particolari suoni portano a specifici sollievi.

Lo studio è durato più di dieci anni, i ricercatori hanno infatti analizzato attentamente studi condotti in ogni parte del modo e questo ha certamente richiesto una notevole quantità di impegno e di tempo.

Il professore Buxton della Carleton University, in Canada, insieme al suo team ha condotto un'analisi per sintetizzare i risultati raccolti dagli studi precedenti. Hanno scoperto, esempio, che il cinguettio degli uccellini aiuta ad alleviare lo stress e il fastidio; il rumore dell'acqua, invece, aumenta le emozioni positive, la tranquillità, la consapevolezza e il relax.

Il consiglio dei ricercatori è quello di visitare parchi o foreste, partecipare a passeggiate sonore organizzate in alcune parti del mondo, le quali hanno l'obiettivo di aiutare le persone a rilassarsi grazie al rumore della natura.

I benefici dei suoni naturali sono un toccasana per la salute mentale, ma anche fisica, infatti uno studio ha confermato che far giocare i bambini nella natura è molto più sano per loro. Tutti questi studi, collegati tra loro, sono finalmente riusciti a provare che esiste una correlazione diretta tra i suoni della natura e il minor stress, miglioramento delle prestazioni cognitive, alti livelli di creatività e miglioramento del sonno!