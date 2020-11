Questi suoni provenienti dello spazio non vi faranno dormire la notte

Vi abbiamo fatto ascoltare i suoni provenienti dallo spazio più improbabili e inquietanti: dalla melodia raccapricciante di quando una tempesta solare colpisce la Terra alla sinfonia che si crea quando le immagini del cosmo vengono trasformate in musica. Oggi siamo pronti a rincarare la dose di "incubi", con questi inquietanti suoni.

Le tracce fanno parte delle offerte di Halloween della NASA, che potrete ascoltare su Sound Cloud (che potrete raggiungere cliccando qui). I dati arrivano dal lander Mars InSight, della sonda Planck dell'ESA, dell'Osservatorio Chandra X-Ray e della sonda Juno. I rumori descrivono le onde di plasma della magnetosfera di Giove, i suoni dell'universo primordiale, un terremoto marziano e altro ancora.

Ci sono 14 tracce in totale in questa playlist, tra cui una con le aurore di Giove, un'onda esplosiva di alta energia da Cassiopea A, un paio di terremoti marziani, onde di plasma e moltissimo altro ancora. Alcune delle tracce, inoltre, sono accompagnate da dettagli extra, con la NASA che spiega, ad esempio, che la traccia "Sounds of the Ancient Universe" è stata resa possibile dalla sonda Planck, che ha rilevato le fluttuazioni avvenute subito dopo il Big Bang.

Non solo: l'account SoundCloud della NASA presenta una serie di altre playlist, tra cui il podcast Curious Universe, NASA Explorers: Apollo, Watch This Space, InSight Lander Sounds of Mars, Small Steps, Giant Leaps podcast, Rocket Ranch, Gravity Assist e molte altre serie e audio che potranno essere ascoltati in modo totalmente gratuito.