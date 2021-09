Uno dei suoni più rari della Terra: milioni di farfalle che sbattono insieme le ali

La farfalla Monarca è una delle farfalle più famose sul pianeta grazie al motivo delle sue ali che la rendono subito riconoscibile anche agli occhi dei meno esperti. Ogni inverno, durante la vita di queste creatura, avviene una migrazione di massa che porta milioni di farfalle in Messico e in California.

Durante la "grande marcia" muoiono centinaia di migliaia di esemplari, ma chi arriva a destinazione potrà godere di un clima perfetto. Il suono di una farfalla è appena udibile, ma quando a milioni sbattono le loro ali, è possibile ascoltare uno dei suoni più rari della Terra.

Così Phil Torres, biologo e divulgatore scientifico, ha recentemente mostrato sul suo canale youtube, chiamato The Jungle Diaries, questa incredibile riunione di farfalle all'interno di una foresta messicana mentre si radunavano a grappoli sugli alberi e coprivano interi rami e foglie. Torres chiama il movimento collettivo delle farfalle "cascata", poiché le loro ali si muovono insieme per imitare un suono rilassante simile a quello dell'acqua che cade.

La farfalla monarca, purtroppo, è una creatura in via di estinzione a causa dei pesticidi, dei cambiamenti climatici, dell'espansione urbana e del disboscamento illegale delle foreste dove migrano per l'inverno. I bruchi della farfalla, inoltre, si nutrono solo di asclepiade, delle piante inondate da erbicidi e da altre sostanze chimiche tossiche per le creature.