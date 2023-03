Questo è il 'Suono di tutta la Conoscenza Umana', parola di Wikipedia!

Era da un po' che Wikipedia non faceva parlare di sé per delle buone notizie: negli ultimi mesi, infatti, vi abbiamo raccontato a più riprese del braccio di ferro tra Wikipedia e il Cremlino, che ha portato al ban dell'enciclopedia libera in Russia. Fortunatamente, oggi arriva una novità ben più leggera: Wikipedia ha trovato un jingle, ed è... orecchiabile!

Ebbene sì, con un post sul suo blog, Wikipedia ha annunciato un jingle simile al ta-dum di Netflix, una sorta di "logo audio" che potrete ascoltare molto presto effettuando determinate azioni sul sito web e e sull'app dell'enciclopedia. Il suono, che potete ascoltare aprendo il blog post linkato all'inizio di questo paragrafo, ricorda quello dello scorrimento delle pagine di un libro aperto e dei click sulla tastiera di un PC.

Wikipedia chiama il jingle il "Suono di tutta la Conoscenza Umana": quest'ultimo è stato selezionato tramite un contest aperto a tutti dalla Wikimedia Foundations. Hanno partecipato alla competizione ben 3.000 persone diverse, ciascuna con una sua proposta. A vincere è stato Thaddeus Osborne, con un suono definito come "una serie di note calde e felici, procedute dai rumori di un libro e di una tastiera".

Wikipedia ha spiegato che il jingle verrà utilizzato in tutte le occasioni in cui "non è possibile proiettare un logo grafico", anche se non è ben chiaro a cosa si riferisca la fondazione dietro all'enciclopedia libera con queste parole. Osborne (che non è un compositore di professione, ma uno scienziato nucleare) ha ricevuto un premio in denaro da 2.500 Dollari.

La versione attuale del "Suono di tutta la Conoscenza Umana", comunque, non sembra essere quella definitiva: Wikipedia ha infatti deciso di far volare Osborne nei suoi studi di registrazione e affiancarlo ad un team di esperti per rifinire il suo "logo audio" nel giro di qualche settimana. Il nuovo logo dovrebbe essere implementato nel mese di giugno.