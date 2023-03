Il suono più forte sulla Terra ha distrutto i timpani delle persone fino a 64 km

Il suono più forte mai udito sulla Terra è riuscito a rompere i timpani di tutti coloro che si trovavano a una distanza di 64 chilometri. L'evento in questione si verificò alle 10:02 del 27 agosto 1883, su un'isola dell'Indonesia: il vulcano Krakatoa era appena esploso.

Oltre ad aver creato onde di 46 metri (piccole rispetto a questi eventi) che si infransero nell'oceano fino al Sud Africa, l'eruzione rilasciò una forza paragonabile a una bomba da 200 megatonnellate. L'esplosione creò una fluttuazione estrema della pressione dell'aria, qualcosa che - entro certi intervalli - viene percepito come suono.

Pensate che un barometro - che si trovava in una fabbrica di gas a 160 chilometri dal Krakatoa - in quel giorno indicò che il suono dell'eruzione si attestava intorno ai 172 decibel (e ribadiamo che si trovava a 160 chilometri di distanza!).

La soglia umana per il dolore è di 130 decibel, e ogni aumento di 10 decibel in più viene percepito come un raddoppio del suono. Per farvi capire, il rumore di un martello pneumatico arriva a 100 decibel. Quando la pressione dell'aria dopo l'eruzione cambiò da un suono percepibile a un'esplosione pressurizzata, ruppe i timpani dei marinai su una nave che si trovava entro 64 chilometri dall'isola.

L'onda d'urto continuò a viaggiare attraverso il pianeta diventando più silenziosa man mano, ma secondo alcune testimonianze si poteva ancora sentire un rumore simile al "fuoco di cannone" a una distanza di 4.800 chilometri dal Krakatoa. L'onda di pressione continuò ad avvolgere il globo tre volte e a viaggiare intorno al pianeta per qualche tempo dopo essere scesa al di sotto della soglia dell'udito umano.

Incredibile.