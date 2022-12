Che suono fa una giraffa? La risposta ti lascerà di stucco!

I leoni ruggiscono. I cani abbaiano. Ma le giraffe? Quasi tutti gli animali emettono dei vocalizzi, ma non tutti sono famosi. Le giraffe, ad esempio, sono conosciute per essere animali molto silenziosi per la maggior parte del tempo, ma anche loro emettono dei suoni occasionali.

Sebbene siano noti per sbuffare, grugnire, sibilare e persino muggire, i loro suoni sembrano essere una forma di dialogo più complessa. Le creature, infatti, sono in grado di comunicare usando il suono infrasonico, utilizzato già da grandi animali dell'Africa subsahariana, come gli elefanti e alcuni grandi felini.

Mentre gli esseri umani in genere non riescono a sentire sotto i 20 hertz, il suono è considerato infrasonico quando si verifica tra 1,5 hertz e 20 hertz. La forma specifica del collo delle giraffe durante questi movimenti è ciò che ha portato i ricercatori a credere che il suono sia stato prodotto utilizzando la risonanza di Helmholtz (fenomeno di risonanza dell'aria in una cavità).

Le giraffe hanno una laringe e la loro piccola capacità polmonare, insieme a una trachea stretta, rendono difficile produrre un flusso d'aria sufficiente per far vibrare le loro corde vocali (e sono perfino soggetti a morte dall'alto). Ciò, combinato con il fatto che l'aria deve viaggiare tra i 2 e i 2.4 metri lungo il loro collo, porta le creature a non parlare perché per loro è molto più facile.

Una ricerca pubblicata nel 2015, invece, afferma che le giraffe in realtà non usano questo suono, o almeno non spesso, optando invece per una sorta di "ronzio di mezzanotte". Analizzando i segnali acustici degli animali, in oltre oltre 947 ore di registrazioni, il team non ha trovato prove di comunicazione infrasonica, ma ha catturato le giraffe usando un ronzio per comunicare con il loro branco.

Sebbene non sia chiaro cosa comunicassero queste vocalizzazioni, il team ipotizza che le giraffe possano utilizzare la comunicazione visiva durante il giorno, passando a quella uditiva di notte quando il buio compromette la loro vista! A proposito, sapete che la vita sociale delle giraffe è molto più complessa del previsto?