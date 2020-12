Ecco la melodia delle onde sonore che attraversano un 'fluido ideale'

In fisica, per definizione, un fluido ideale è un fluido che ha densità costante e coefficiente di viscosità nullo. I fisici, per la prima volta, hanno misurato il "viaggio" delle onde sonore che attraversano un fluido di questo tipo; una scoperta che potrebbe aiutare i ricercatori a studiare e comprendere meglio gli ambienti estremi del cosmo.

Il team del MIT dietro l'impresa ha creato questa sostanza utilizzando un "Gas di Fermi". Quest'ultimo è un particolare stato della materia in cui ogni elemento costitutivo è formato da fermioni, particelle che includono elettroni, protoni e neutroni. Nonostante non siano molto sociali, così come descrivono le leggi della meccanica quantistica, i fermioni dello studio sono stati "costretti" a interagire tra di loro.

Quando ciò accade, il fluido risultante ha una viscosità molto bassa, uno step fondamentale per la creazione di un fluido ideale, in fisica. Così, gli scienziati del MIT hanno creato una sorta di "scatola laser". In questo modo, se il gas dovesse dirigersi verso uno dei lati della scatola, la luce del laser lo farebbe rimbalzare indietro.

Le onde sonore (che potrete sentire qui su SoundCloud) sono state create variando semplicemente la luminosità di uno dei lati della scatola; ciò ha generato onde meccaniche attraverso il gas simili al suono. "Questo lavoro si collega direttamente alla resistenza nei materiali", afferma l'autore senior dello studio, il professor Martin Zwierlein. "L'aver capito qual è la resistenza più bassa che potresti avere da un gas ci dice cosa può accadere con gli elettroni nei materiali e come si potrebbero creare materiali in cui gli elettroni potrebbero fluire in modo perfetto".