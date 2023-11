Il suono di questo robot appena creato può indurre allucinazioni terribili

Un gruppo di scienziati ha sfidato i confini della percezione umana, orchestrando un esperimento che sembra uscito da un racconto di fantascienza. Immaginate di essere bendati, seduti, con un robot che vi sfiora delicatamente la schiena... e no, non è finita del tutto bene!

Nel silenzio, un fruscio, simile al mormorio di una cascata lontana, il cosiddetto "pink noise", vi avvolge. E poi, all'improvviso, una voce. Non una voce qualunque, ma la vostra, che pronuncia parole dal tono non proprio amichevole. Ma non è finita qui: la stessa esperienza si ripete con voci sconosciute, parole che non avete mai detto, eppure così familiari.

Questo è l'ambiente che Pavo Orepic e i suoi colleghi dell'Università di Ginevra hanno creato per indagare le allucinazioni verbali e uditive, quelle voci che alcune persone sentono senza che nessuno stia parlando. L'esperimento ha coinvolto 48 individui, tutti sani e ignari dello scopo dello studio: farli allucinare. Le voci registrate, sia proprie che altrui, venivano riprodotte in mezzo al "pink noise", mentre i partecipanti venivano toccati dal robot in maniera sincrona o con un leggero ritardo.

Sorprendentemente, i risultati hanno mostrato che durante le carezze sincrone del robot, i soggetti riferivano di sentire più spesso la propria voce piuttosto che quella di estranei. Orepic ha rivelato che coloro che tendono a pensieri deliranti sono più inclini a sentire voci, suggerendo che fenomeni come allucinazioni e deliri sono più diffusi nel panorama fenomenologico della popolazione generale di quanto si pensi.

