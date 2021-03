Ecco il suono del rover Perseverance mentre guida su Marte

Il rover Perseverance è già diventato un "vip" sulla Terra e, mentre esplora Marte, gli scienziati della NASA non vedono l'ora di poter condividere qualche informazione di rilievo al grande pubblico, così da renderli partecipe alla missione del veicolo spaziale. Un nuovo aggiornamento ci arriva dal Pianeta Rosso, aumentate il volume della suoneria.

L'agenzia spaziale americana ha infatti rilasciato un audio in cui è possibile ascoltare il suono (o il rumore) del rover Perseverance mentre si fa strada sul terreno roccioso del Pianeta Rosso. Poiché le sei ruote del mezzo spaziale sono fatte in metallo, durante il suo cammino sicuramente non passerà inosservato a causa del fracasso. Potrete ascoltare l'audio su SoundCloud (raggiungibile attraverso questo link).

"Se sentissi questi suoni mentre guido la mia macchina, accosterei e chiamerei un carro attrezzi", ha dichiarato l'ingegnere capo del sistema audio EDL (Entry, Descent, and Landing) Dave Gruel. "Se ti prendi un minuto per considerare ciò che stai ascoltando e dove è stato registrato, ha perfettamente senso."

Non è la prima volta che si utilizza questo microfono: è stato attivato per un paio di minuti nello spazio, mentre si procedeva verso Marte, ed è stato anche utilizzato durante l'atterraggio. Nessun altro rover ha mai utilizzato un microfono per catturare i rumori del Pianeta Rosso. Perseverance, infatti, è il primo veicolo di questo tipo ad avere una tecnologia (funzionante!) del genere.

Insomma, preparatevi quindi ad ascoltare altri suoni marziani in futuro, poiché la NASA è pronta a registrare qualsiasi cosa si muovi.