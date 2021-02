Ecco il suono di uno strumento musicale risalente a 17.000 anni fa

Diverso tempo indietro, circa 90 anni fa, dei ricercatori trovarono una grande conchiglia in una delle grotte preistoriche più famose di Francia. Sicuramente una scoperta inusuale, che ha lasciato gli esperti davvero perplessi... almeno fino ad oggi! Un nuovo studio multidisciplinare ha rivelato il suo funzionamento: si tratta di uno strumento musicale.

Questo è lo strumento musicale più antico del suo genere risalente a oltre 17.000 anni fa. La cosa più incredibile è che funziona ancora oggi. Come riportato in Science Advances, questa antica conchiglia può produrre suoni vicini a tre note: Do, Re e Do diesis minore. La scoperta venne effettuata nella grotta Marsoulas nel sud-ovest della Francia.

La conchiglia appartiene ad una grande lumaca di mare della specie Charonia lampas e sebbene fosse un ritrovamento inaspettato e si presumeva provenisse da più a sud, probabilmente l'Africa, non fu considerata di particolare interesse dopo il suo ritrovamento. Inizialmente, infatti, si pensava che fosse semplicemente un contenitore per bere, una tazza.

Il nuovo team che ha analizzato il guscio, ha invece riscontrato quattro importanti cambiamenti. La punta del guscio è stata rotta formando un'apertura di 3,5 centimetri; molto probabilmente il bocchino dello strumento a fiato che entrava a contatto diretto con le labbra. Una scansione dell'oggetto successivamente ha rivelato che c'erano due fori accuratamente realizzati nella spirale.

"In tutto il mondo, le conchiglie sono servite da strumenti musicali, dispositivi di chiamata o segnalazione e oggetti sacri o magici a seconda delle culture", scrivono gli autori nello studio. "Per quanto ne sappiamo, il guscio di Marsoulas è unico nel contesto preistorico, non solo in Francia ma alla scala dell'Europa paleolitica e forse del mondo."

Qui sopra, invece, troverete il video dove potrete ascoltare il suono della conchiglia. Di strumenti musicali antichi abbiamo molte prove: come questo costruito con ossa umane e quello davvero strano degli Aztechi.