Un super-brillamento solare potrebbe aver innescato l'origine della vita

La vita sul pianeta Terra è probabilmente iniziata tra i 4,5 e i 4 miliardi di anni fa. Tuttavia le condizioni ambientali in cui ciò è avvenuto, sono poco chiare; per capire meglio la dinamica di questo processo, un gruppo di scienziati ha esaminato l'importante ruolo giocato dalle eruzioni solari.

Per scoprire quali processi chimici hanno dato origine della vita, i ricercatori devono prima sapere come si formano gli amminoacidi - ovvero le molecole che innescarono la nascita della vita cellulare. La proposta più famosa risale alla fine dell'800, quando gli scienziati ipotizzarono per la prima volta il cosiddetto "brodo primordiale" (che descriveva le condizioni della Terra miliardi di anni fa).

Negli anni '50, il biochimico Stanley Miller tentò di ricreare queste condizioni: in una camera chiusa inserì metano, ammoniaca, acqua ed idrogeno molecolare, per poi accendere una piccola scintilla ripetutamente in modo da simulare dei fulmini. Con sua sorpresa, una settimana dopo nel contenitore si erano formati 20 diversi amminoacidi.

Per quanto quest'esperimento fu rivelatorio, gli ultimi 70 anni hanno reso la questione più complessa. Sappiamo infatti che l'ammoniaca e il metano erano decisamente meno comuni di quanto credevamo. L'atmosfera terrestre era piena di diossido di carbonio e azoto molecolare, due elementi che richiedono molta più energia per essere scomposti.

In cerca di altre fonti di energia, gli scienziati hanno ora indicato le particelle energetiche solari come possibile spiegazione.

Un precedente studio aveva rivelato che in epoca primordiale, la luce del Sole era il 30% più debole rispetto ad oggi. Nonostante ciò, ogni 10 giorni circa si verificavano delle potenti eruzioni solari, che gli scienziati hanno chiamato "super-brillamenti". Ed è grazie a questo che il Dott. Kobayashi, professore di chimica, e i suoi collaboratori della NASA hanno potuto creare un nuovo esperimento.

Il team ha creato una miscela per simulare l'antica atmosfera terrestre; dopo aver combinato diossido di carbonio, azoto, acqua e una quantità variabile di metano, hanno poi dato energia alla miscela con dei protoni (per simulare le particelle solari). Anche con una bassa quantità di metano, gli scienziati sono riusciti a produrre degli amminoacidi.

Secondo i ricercatori ciò indica che la fonte di energia che diede origine alla vita fu molto probabilmente il Sole stesso e le sue particelle energetiche. Meno probabili i fulmini, che invece a quel tempo sarebbero dovuti essere molto rari.