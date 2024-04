Questo super caricatore per smartphone è in OFFERTA A TEMPO su Amazon

Tra le numerose offerte proposte quest’oggi da Amazon, troviamo uno sconto molto interessante anche su un caricatore per smartphone, su cui può essere sfruttata una riduzione del 32% rispetto al prezzo di listino.

Il caricatore NOHON è disponibile al prezzo di 51,80 Euro, il 32% in meno rispetto ai 75,99 Euro di listino. Il risparmio è quindi di 24 Euro, con consegna senza costi aggiuntivi garantita per domani se si effettua l’ordine entro 9 ore e 49 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il caricatore ha una potenza da 140W con supporto alla PD 3.0 GaN ed è caratterizzato da tre porte: due USB-C ed una USB-A, per caricare iPhone, smartphone Android, ma anche laptop ed altri dispositivi d’elettronica. Trattandosi di un’offerta a tempo, il consiglio è di procedere rapidamente con l’ordine in caso d’interesse, in quanto le unità a disposizione potrebbero andare sold out rapidamente.

