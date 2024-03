Super caricatore USB-C a 8 porte in offerta a PREZZO SHOCK su Amazon

Amazon dà il via alle promozioni di oggi, 28 Marzo 2024, con uno sconto proposto su un caricatore USB-C ad otto porte, che viene proposto ad un prezzo molto conveniente rispetto a quello di listino.

Il caricatore Binamo, nella fattispecie, è disponibile a 16,49 Euro, la metà rispetto ai 32,99 Euro di listino. Tale prezzo è raggiungibile facendo click sul pulsante “applica coupon 50%”, che taglia a metà il prezzo e che come leggiamo nei termini e condizioni sarà disponibile fino al 4 Aprile 2024 salvo esaurimento, motivo per cui consigliamo di effettuare l’ordine a stretto giro.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per il 4 Aprile 2024 per coloro che effettuano l’ordine. Il caricatore in questione è USB-C ed a 100W. Presenti otto porte: quattro USB-A e quattro USB-C, e può essere usato per iPhone, iPad ed i generale per i dispositivi Android, oltre che per laptop e tablet.