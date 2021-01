Super Cashback da 3000 Euro: ecco come funziona e come ottenerlo

Con la conclusione del cashback di Natale, è ufficialmente partito il Cashback Semestrale dello Stato Italiano, che permette di ottenere fino a 300 Euro all'anno di rimborso suglia cquisti effettuati con metodi di pagamento elettronici. A questi si aggiunge anche il Super Cashback da 3000 Euro: vediamo di cosa si tratta.

Hanno diritto al Super Cashback i primi 100mila cittadini italiani che totalizzeranno, in ogni semestre, il maggior numero di transazioni effettuate con metodi di pagamento elettronici. Non sono previste restrizioni di alcun tipo e si applica la stessa normativa che è valsa per il rimborso di Natale.

Attraverso il sito Cashless Italia, però, il Governo ha reso noto che dal 1 Gennaio 2021, dopo aver raggiunto la soglia minima delle transazioni, attraverso l'app Io sarà possibile verificare la propria posizione nella classifica generale del Super Cashback. Tale classifica si basa sul numero complessivo di transazioni e si aggiorna quotidianamente.

Ogni giorno sarà possibile vedere quante operazioni hanno effettuato il primo ed il 100millesimo utente in classifica, per farsi un'idea del numero richiesto per entrare in graduatoria.

I tre periodi di Super Cashback sono i seguenti:

1° Semestre: dal 1° Gennaio 2021 al 30 Giugno 2021

2° Semestre:dal 1° Luglio 2021 al 31 Dicembre 2021

3° Semestre: dal 1° Gennaio 2022 al 30 Giugno 2022

Come per il Cashback di Natale, anche in questo caso il rimborso sarà effettuato tramite bonifico sull'IBAN indicato al momento della registrazione. Ogni sei mesi sarà possibile ottenere massimo 1.500 Euro.