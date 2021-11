Super Cashback, arrivano i rimborsi da 1500 Euro: ultimati i controlli

La cancellazione di Cashback e Super Cashback di Stato non ha, come abbiamo avuto modo di precisare su queste pagine, eliminato i rimborsi a cui hanno avuto diritto coloro che hanno partecipato al programma. Per questo, il MEF ha annunciato la fine dei controlli e gli utenti che hanno diritto al Super Cashback presto riceveranno l'accredito.

I fortunati che hanno accumulato più transazioni digitali, collegandosi all'app Io della pubblica amministrazione nella sezione Messaggi vedranno comparire l'alert: "Complimenti, sei tra i 100mila partecipanti in testa alla classifica del Super Cashback e hai diritto a un rimborso di 1500 Euro! L'importo ti sarà accreditato entro il 30 novembre 2021, come previsto dal regolamento. Riceverai un messaggio quando sarà effettuato il bonifico sull'IBAN che hai già comunicato. Grazie per aver partecipato" si legge.

Secondo la classifica finale, avranno diritto ad ottenere i 1500 Euro di rimborso solo i primi 100mila che hanno accumulato almeno 787 transazioni valide presso i negozi fisici dal 1 Gennaio 2021 al 30 Giugno 2021, la data in cui è stato cancellato.

Il Ministero dell'Economia e Finanze negli ultimi mesi ha rivolto le sue attenzioni ai furbetti che hanno accumulato finte transazioni per accumulare punteggio e quindi scalare fraudolentamente la classifica generale.

I rimborsi del cashback 2021, invece, sono già stati accreditati da tempo.