Super Cashback: la classifica delle transazioni del 19 Marzo 2021

Mentre le ultime indiscrezioni danno per cancellato il Super Cashback semestrale, il programma continua ad essere attivo e tramite l'app Io è possibile ottenere qualche informazione sulle transazioni necessarie per ottenere il premio da 1.500 Euro.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, infatti, ad oggi 19 Marzo 2021 per entrare nella top 100mila e quindi ottenere il premio sono necessarie almeno 168 transazioni, dal momento che il 100millesimo utente in classifica ne ha accumulate 167.

Nel nostro caso siamo fermi a quota 23 transazioni, e siamo ben lontani dal poter prendere parte al programma.

Nelle note viene evidenziato come gli aggiornamenti della classifica vengano pubblicati quotidianamente, mentre quella definitiva verrà visualizzata il 10 Luglio 2021, quando sarà possibile capire in maniera certa se si è entrati a far parte dei primi 100mila o meno.

Ricordiamo che non tutti i pagamenti concorrono alla composizione del cashback, e per i dettagli del caso vi rimandiamo alla nostra guida.

Secondo le indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni, il Governo ed il MEF starebbero anche valutando una possibile revisione del programma di Super Cashback, soprattutto alla luce delle recenti notizie che vogliono i fenomeni di baro in aumento, con utenti che addirittura accumulano microtransazioni direttamente dal divano. Una possibile soluzione potrebbe essere rappresentata dalle limitazioni di importo.