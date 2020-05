Il super-cibo del futuro? Latte di scarafaggio, 4 volte più nutriente di quello di mucca

Più di quattro volte più nutriente del latte di mucca e il futuro alimento che potrebbe nutrire il mondo del futuro: latte di scarafaggio. Sì, è vero, è una cosa terribile da leggere, ma nel 2016 un team internazionale di scienziati ha sequenziato un cristallo estremamente proteico situato nell'intestino di questi insetti indistruttibili.

Il Diploptera punctate, infatti, è l'unico scarafaggio conosciuto per dare ai suoi figlioletti una sorta di "latte" contenente cristalli proteici. Ciò che ha stupito i ricercatori, è il fatto che uno di questi cristalli proteici contenga più di tre volte la quantità di energia - a parità di porzione - presente nel latte di bufala (ancora più calorifico del normale latte di mucca).

Gli esperti hanno deciso di sequenziare i geni responsabili della produzione di questi cristalli per replicarli in laboratorio. "I cristalli sono come un alimento completo, hanno proteine, grassi e zuccheri. Se osservi le sequenze proteiche, hanno tutti gli aminoacidi essenziali", afferma Sanchari Banerjee, uno dei membri del team, in un'intervista al Times of India nel 2016. Man mano che le proteine ​​nel latte vengono digerite, il cristallo rilascia più proteine ​​a una velocità equivalente per continuare la digestione.

Ovviamente, questa densa fonte proteica non sarà necessaria nella maggior parte delle diete occidentali, ma sarà molto utile nelle zone in cui il cibo scarseggia. I ricercatori hanno la sequenza genetica dell'alimento, e sperano che il lievito produca il cristallo in quantità molto più grandi, rendendolo leggermente più efficiente e facilmente riproducibile.