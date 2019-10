Queste super galassie a spirale ruotano troppo velocemente grazie alla materia oscura

Più sono grandi, più le galassie ruotano velocemente. Gli astronomi hanno scoperto una nuova classe di galassie a spirale gigantesche, che ruotano più velocemente di quanto aspettato. I ricercatori le hanno chiamate Super-spirali. L'unica giustificazione a questa grande velocità è la presenza di una grande quantità di materia oscura.

Gli addetti ai lavori hanno sempre pensato che, per le galassie a spirale, la massa non potesse superare di molto quella della Via Lattea. L'astronomo Patrick Ogle, leader dello studio, ha trovato delle strutture con una quantità di materia visibile che è dalle 10 alle 20 volte più grande di quella della Via Lattea.

Quando un oggetto ruota intorno ad un altro, la sua velocità di rotazione dipende dalla massa dell'oggetto centrale, e deve essere sufficiente a mantenere la sua orbita in equilibrio. Nella maggior parte delle galassie la velocità di rotazione è proporzionale alla massa di materia visibile; c'è una dipendenza dalla dark matter ma, essendo anche questa proporzionale alla materia ordinaria, la velocità risulta sempre dipendente dalla massa visibile. La materia oscura è una forma esotica di materia che non siamo in grado di osservare direttamente.

Queste super galassie devono avere un rapporto tra materia ordinaria e materia oscura più alto di quello predetto dalle osservazioni, per questo motivo ruotano molto più velocemente.

Ogle e il suo team pensano che per le super-spirali l'accumulo di dark matter rallenta la formazione di stelle, come il meteo galattico negli ammassi, quindi anche guardando ai più gradi accumuli di materia oscura non troveremo galassie più larghe di queste.

Per Ogle questa scoperta è eccitante e fornisce un nuovo modo di studiare gli effetti della materia oscura nell'Universo.