La super-GPU per l'IA di NVIDIA non se la cava affatto bene nel gaming: i risultati

Lo scorso anno, NVIDIA ha svelato la GPU Hopper H100 per i server e i datacenter. Negli ultimi mesi, la H100 (insieme alla A100 di scorsa generazione) è diventata la scheda video più utilizzata nel settore dell'IA, facendo incassare a NVIDIA cifre stratosferiche. Ma come se la cava la componente nel gaming?

Considerato che la GPU Hopper H100 costa 30.000 Dollari circa, ci si aspetterebbe che la componente sia in grado di fare di tutto, dalla gestione di pesanti carichi di lavoro legati all'IA all'editing fotografico e video, fino al gaming di alto livello. In termini tecnici, il chip GH100 della scheda conta un totale di 14.592 CUDA Core con il supporto per i dati in formato FP64, TF32, FP32, FP16, INT8 e FP8. Al contrario, le GPU RTX supportano solo il formato FP32, il che le rende poco versatili e pressoché inadatte all'utilizzo legato all'IA.

Dall'altra parte, però, la GPU GH100 ha solo 24 ROP e non ha alcun output per il display, né tantomeno esistono dei driver ottimizzati per il gaming su quest'ultima. Insomma, anche dando un'occhiata alla sua scheda tecnica, non è detto che la componente sia così performante nel gaming quanto il suo prezzo lascia pensare.

I benchmark eseguiti dal canale cinese Geekerwan, in effetti, ci mostrano che giocare su una GPU GH100 è impossibile, o quasi. Benché la scheda supporti il Ray-Tracing, le sue capacità di rendering sono minime, mentre il punteggio ottenuto dalla GPU su 3DMark Time Spy è di soli 2.681 punti. Per fare un confronto, la grafica integrata AMD Radeon 680M arriva a 2.710 punti, mentre una RTX 4090 raggiunge punteggi di più di dieci volte superiori a quelli della GH100.

Insomma, se avete 30.000 Dollari da parte e volete acquistare una nuova GPU da gaming, il consiglio sembra essere quello di orientarvi verso una NVIDIA GeForce RTX 4000 di fascia alta o una Radeon RX 7000 di AMD. Le performance del vostro PC saranno nettamente migliori e il vostro portafoglio vi ringrazierà.