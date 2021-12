Super Green Pass ai nastri di partenza: in arrivo la 'super app' per i controlli

Mancano pochissimi giorni al via ufficiale al Super Green Pass e Sogei ha già provveduto ad aggiornare i sistemi per consentire ai gestori delle attività coinvolte nei controlli di effettuare la verifica del Super QR Code.

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine nel nostro speciale dedicato, centrale nelle operazioni di controllo sarà ancora una volta l'applicazione VerificaC19, che in queste ore si sta aggiornando sugli app store di Apple, Google e Huawei.

Sogei, nello specifico, ha già provveduto ad inviare ai gestori dei negozi di applicazioni la nuova versione, che ora è soggetta alle review dei moderatori in vista del debutto. La release ufficiale comunque dovrebbe avvenire nelle prossime 48 ore, in netto anticipo rispetto all'entrata in vigore del Super Green Pass anche in zona bianca, in programma il 6 Dicembre.

I gestori delle attività in cui diventerà obbligatorio il Super Green Pass dal loro canto non dovranno fare nulla a parte installare l'aggiornamento di VerificaC19: l'applicazione, già disponibile da tempo, infatti, farà da se e verificherà che quello mostrato dall'utente sia un Super Green Pass e non quello base.

Gli utenti che si sono sottoposti a vaccino o che sono guariti dal Covid-19, inoltre, non saranno costretti a scaricare un nuovo QR Code dal momento che quello precedente resterà comunque valido.