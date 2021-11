Si va verso il Super Green Pass in vigore dal 6 Dicembre: ecco le possibili regole

Si va verso l'entrata in vigore del Super Green Pass a partire dal 6 Dicembre 2021. E' ciò che è emerso dalla riunione della cabina di regia riunita a Palazzo Chigi stamattina ed a cui hanno preso parte anche le Regioni oltre che le autorità sanitarie.

Secondo quanto emerso, il 6 Dicembre 2021 entrerà in vigore questo nuovo sistema per rallentare il contagio da Covid-19 in Italia. Sono previste una serie di limitazioni per i non vaccinati, che dovrebbero appunto entrare in vigore tra una decina di giorni indipendentemente dalla zona della regione.

A quanto pare, infatti, anche in zona bianca (ovvero quella con meno restrizioni) dovrebbe essere richiesto l'utilizzo del Super Green Pass per accedere ad una serie di attività tra cui figurano alberghi, bar e palestra. Sostanzialmente, quindi, coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale con due dosi, non potranno prendere parte a determinate attività.

Le misure dovrebbero essere ratificate nelle prossime ore dal Consiglio dei Ministri, che è chiamato anche a decidere sul taglio alla durata del Green Pass, che dovrebbe essere portato dagli attuali 12 a 9 mesi. Non è chiaro che tipo di decisioni saranno prese sulla durata della Certificazione Verde per i tamponi molecolari ed antigenici.

Dell'ipotesi di introdurre un Super Green Pass si era parlato già nel weekend scorso, ma evidentemente il Governo ha deciso di renderlo attivo su tutto il territorio nazionale da subito, senza distinzioni di colori e zone.