Super-immunità o follia? Il numero di vaccini covid-19 di questo uomo è incredibile

Altro che paura degli aghi. Contravvenendo alle raccomandazioni sanitarie, un tedesco di 62 anni ha intrapreso un percorso di vaccinazione personale che ha suscitato l'interesse della comunità scientifica internazionale. Ben 217 iniezioni nel corso di pochi anni. Ma ha resistito? La risposta vi lascerà senza parole.

Questa persona, non ha usato i canali di acquisto illegale di vaccini, ma è passato per quelli ufficiali e non ha riportato effetti avversi significativi, spingendo un team di scienziati dell'Università di Erlangen-Norimberga a indagarne più a fondo le conseguenze e incuriosendo la famosa rivista The Lancet Infectious Diseases. In tutto l'esperimento è durato 29 mesi.

Il Dottor Kilian Schober e il suo team hanno contattato l'uomo per una serie di test approfonditi presso il loro istituto. Lui ha fornito campioni di sangue e saliva, oltre a consentire l'analisi di campioni di sangue congelati precedentemente conservati. Durante il periodo di studio, l'uomo ha ricevuto un'ulteriore vaccinazione, consentendo ai ricercatori di esaminare direttamente le reazioni del sistema immunitario. L'analisi ha mostrato che, nonostante le preoccupazioni iniziali, non ci sono stati segni di affaticamento delle cellule immunitarie e nessun effetto negativo derivante da un'iper-stimolazione immunitaria.

Le vaccinazioni a mRNA, utilizzate in questo caso, funzionano introducendo nel corpo un frammento del codice genetico del virus. Le preoccupazioni del team erano ovvie, eppure l'uomo non ha mostrato effetti indesiderati o collaterali.

Nonostante l'interesse scientifico, gli esperti enfatizzano che la pratica dell'iper-vaccinazione non è consigliata come metodo per potenziare l'immunità adattativa.