La super intelligenza artificiale è in arrivo prima del previsto, ecco quando

In un recente summit a Panama City, Ben Goertzel, noto come il "padre dell'Intelligenza Artificiale Generale" (AGI), ha lanciato una profezia audace ma scientificamente fondata: l'umanità potrebbe essere a soli tre anni dal creare un'intelligenza artificiale (AI) pari alla mente umana.

Questa previsione, che colloca l'avvento dell'AGI tra il 2027 e il 2030, solleva questioni vertiginose sui limiti del progresso tecnologico e sul futuro della nostra specie. Mentre le attuali AI eccellono in campi specifici, Goertzel evidenzia una crescita esponenziale nella ricerca AI, suggerendo che l'obiettivo di un'AI capace come l'uomo in vari ambiti sia alla nostra portata (ecco cosa c'è da sapere sulla questione).

Questo momento, definito "singolarità", potrebbe innescare lo sviluppo di un'intelligenza superiore (ASI), con potenzialità cognitive paragonabili a quelle dell'intera civiltà umana. L'infrastruttura OpenCog Hyperon, citata da Goertzel, prefigura un'integrazione di architetture AI esistenti e nuove, paventando una rete distribuita su larga scala di sistemi AI in grado di emulare la cognizione umana.

Nonostante l'incertezza, l'ottimismo di Goertzel si basa su modelli predittivi, miglioramenti nell'apprendimento automatico e sullo sviluppo di nuovi linguaggi di programmazione per l'AGI, delineando un futuro in cui l'AI non solo imiterà, ma supererà l'intelletto umano, aprendo scenari fino ad ora confinati alla fantascienza (anche se per ora non sa fare le mani).