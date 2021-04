La Super Lega guarda ad Amazon, Facebook, Disney e Sky per i diritti tv: non c'è DAZN?

La costituzione della nuova Super Lega calcistica sta provocando un terremoto non solo nel mondo del calcio europeo, ma anche nel mercato dei diritti televisivi. Un nuovo rapporto pubblicato qualche istante fa dal Financial Times fa il punto sulle interlocuzioni in corso tra la Super Lega ed i broadcaster che dovranno trasmettere le partite.

Secondo l'autorevole quotidiano finanziario, i dirigenti avrebbero già avviato i contatti con i colossi OTP: in lizza per aggiudicarsi i diritti di trasmissione ci sarebbero Amazon, Facebook e Disney, ma anche Sky mentre al momento non si parla di DAZN che nelle prime fasi era addirittura stata etichettata come una delle fautrici del torneo ma che poi ha immediatamente smentito.

L'obiettivo dei 12 club fondatori (a cui potrebbero aggiungersi anche altre squadre, tra cui il Napoli) è di incassare 4 miliardi di Euro all'anno dai soli diritti tv: il doppio rispetto alla cifra garantita dalla UEFA Champions League.

Come abbiamo avuto modo di spiegare nel nostro articolo dedicato, alla base della valutazione così elevata c'è l'elevato star power su cui può fare affidamento la Super Lega: si sfideranno infatti i club più importanti al mondo, con i calciatori più forti e le fanbase più ampie, in turni infrasettimanali.

Non è però chiaro quando si terrà la gara d'assegnazione dei diritti televisivi.