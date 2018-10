Super Mario tra i protagonisti dello spot dei nuovi iPhone XS

Ad una settimana e qualche giorno dal lancio, è ufficialmente partita la campagna promozionale internazionale di Apple attraverso cui farà conoscere al mondo il nuovo iPhone XS ed XS Max. Nello spot che vi proponiamo in apertura, però, c'è una piacevole novità.

La pubblicità si focalizza sull'ingrandimento delle dimensioni dei dispositivi e sulle funzionalità di realtà virtuale, ma tra i protagonisti figura uno dei personaggi più famosi a livello mondiale: si tratta dell'idraulico più famoso del globo, Mario, che viene mostrato in uno stralcio di spot alle prese con una sessione di gioco su Super Mario Run, che è stata esclusiva iPhone per un lasso di tempo importante prima di approdare anche su Android.

Nel filmato i protagonisti vedono crescere gli elementi presenti nelle foto a dismisura, il tutto per sottolineare come un iPhone più grande sia in grado di offrire una resa maggiore rispetto agli schermi piccoli.

Da qui l'idea del reparto marketing di includere anche Mario, alle prese con la raccolta dei power up in uno scenario di gioco.

Ricordiamo che iPhone XS ed XS Max sono disponibili in Italia dallo scorso 21 Settembre ed a giudicare da quanto riportato dall'Apple Store Online, la disponibilità sembra essere buona in quasi tutti i negozi del nostro paese.