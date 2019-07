Super offerta sulle AirPods di seconda generazione su Amazon

Nella giornata di oggi Amazon propone una spettacolare offerta sulle AirPods di seconda generazione, con case di ricarica "classico" e non wireless, che possono essere portate a casa ad un prezzo estremamente conveniente.

Nello specifico, il colosso di Jeff Bezos consente di acquistare le AirPods 2 a 146,71 Euro, rispetto ai 179 Euro di listino. Dati alla mano si tratta di uno dei prezzi più bassi mai raggiunti dagli auricolari senza fili di Apple, che con la seconda generazione ha introdotto una vasta gamma di novità.

Tra le modifiche più importanti rispetto al primo modello (che non è più in vendita) troviamo il supporto alla funzionalità "Hey Siri", che consente di attivare l'assistente personale senza la necessità di dover effettuare il doppio tap, ma anche il nuovo chip H1 che garantisce connessioni più rapide a tutti i dispositivi.

Come indicato nella scheda del prodotto, su cui è presente il prezzo di 169,99 Euro, lo sconto supplementare di 23,38 Euro viene applicato al momento del pagamento da Amazon. Nei termini e condizioni leggiamo che l'offerta è disponibile a tempo limitato ed in base alle scorte, motivo per cui consigliamo di effettuare rapidamente l'ordine in caso d'interesse.

Fateci sapere tramite i commenti se avete intenzione di approfittare della promozione o meno.



Per tutti i dettagli sulle Airpods di seconda generazione, vi rimandiamo alla nostra recensione.