Super offerta su Amazon Fire TV Stick: il dongle torna al prezzo del Prime Day

Torna, nuovamente, al prezzo proposto da Amazon durante il Prime Day dello scorso anno, uno dei dongle per TV più popolari del mercato, la Amazon Fire TV Stick nella configurazione basic.

Il dongle infatti può essere nuovamente acquistato al prezzo speciale di 29,99 Euro, il 25% in meno rispetto al prezzo consigliato di 39,99 Euro.

Un costo davvero irrisorio, che permette di trasformare il proprio televisore tradizionale in una smart tv, per accedere ai cataloghi dei servizi di streaming più popolari, tra cui DAZN (che trasmetterà la Copa America e la Serie A anche nella prossima stagione), Netflix ed il servizio proprietario Amazon Prime TV.

Basato su Android TV, il dongle consente di accedere facilmente a contenuti da più di 4.000 applicazioni e giochi, oltre che accedere a siti web come YouTube, Facebook e Reddit grazie ai browser Silk e Firefox.

Fire TV Stick Basic Edition è dotato anche di un apposito telecomando che facilita la navigazione all'interno dell'interfaccia grafica. Tuttavia, il telecomando non include i comandi vocali a differenza della versione presentata qualche mese fa ma che purtroppo non è disponibile in Italia.

Non conosciamo la durata e scadenza dell'offerta. Amazon comunque garantisce la spedizione Prime in tre giorni per coloro che sono iscritti al programma.