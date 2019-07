Super offerta di Amazon sul Galaxy S10e ed Huawei Watch GT

Sabato di super sconti su Amazon. La società americana quest'oggi propone degli interessanti sconti su alcuni prodotti d'elettronica ed informatica molto popolari ed apprezzati tra gli utenti, che raggiungo il prezzo più basso di sempre sulla piattaforma online.

Il primo è il Samsung Galaxy S10e, lo smartphone della società coreana della linea S10 che nella versione con 128 gigabyte di memoria interna e colorazione Prism White può essere acquistato al prezzo di 538 Euro, rispetto ai 749 Euro di listino, per un risparmio netto di 211 Euro, pari al 28%. Nel momento in cui stiamo scrivendo però la spedizione è garantita in 3-4 giorni in quanto effettuata da Bacom e non direttamente da Amazon.

Tra i prodotti scontati troviamo anche Huawei Watch GT, che grazie a questa offerta diventa il prodotto più venduto nella categoria smartwatch. Il prezzo è davvero molto interessante: 198,05 Euro, il 14% in meno rispetto ai 229,90 Euro di listino. Uno sconto importante, per uno smartwatch con display AMOLED a colori da 1,2 pollici che è in grado di offrire 10 ore di tracking sportivo continuo, monitoraggio del battito cardiaco e resistenza all'acqua fino a 50M.

Tra le new entry segnaliamo anche Huawei FreeBuds 2 Pro, la risposta della società cinese alle AirPods, che possono essere acquistate a 165,99 Euro con spedizione gratuita.