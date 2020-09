Super offerta di Amazon: iPhone 11 Pro al prezzo più basso del web

Iniziamo questa giornata con una super promozione proposta da Amazon su iPhone 11 Pro. Il colosso di Seattle infatti permette di acquistare ad un prezzo davvero molto conveniente lo smartphone top di gamma 2019 della società di Cupertino.

Nello specifico, iPhone 11 Pro da 64 gigabyte, nella colorazione argento, è disponibile in offerta ad 899,99 Euro, il 24% in meno rispetto ai 1.189 Euro di listino Apple, per un risparmio netto di 289 Euro. Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso mai raggiunto dallo smartphone sulla piattaforma di Jeff Bezos, che garantisce anche la consegna a casa senza costi aggiuntivi domani se si ordina nelle prossime 8 ore. Il prodotto beneficia ovviamente di tutti i vantaggi previsti dal Prime, e può essere arricchito dalla protezione aggiuntiva AppleCare+ per iPhone 11 Pro, 11 Pro Max, Xs, Xs Max ed X per due anni semplicemente spuntando la casella dedicata e pagando un sovrapprezzo di 229 Euro.

Amazon permette anche di aggiungere altri accessori, come la custodia trasparente a 36 Euro, le AirPods con case di ricarica Lightning a 124,90 Euro, l'adattatore Lightning a jack da 3,5mm a 7,99 Euro ed il cavo da Lightning ad USB-C da due metri a 33,99 Euro.

Non abbiamo informazioni sulla data di scadenza della promozione, per questo consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.