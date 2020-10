Super offerta di Amazon: iPhone SE 2 da 128GB in sconto al prezzo più basso di sempre

Ancora una promozione molto interessante da Amazon, dopo gli sconti sulle memorie SanDisk ed HDD di cui abbiamo avuto modo di parlare questa mattina. Stavolta però tocca ad uno smartphone molto apprezzato dagli utenti, che raggiunge il suo prezzo più basso: iPhone SE 2.

Il dispositivo, nella variante da 128 gigabyte, colorazione (PRODUCT) Red, è disponibile a 469 Euro che, appunto, rappresenta il prezzo più basso mai raggiunto dal dispositivo sulla piattaforma di Jeff Bezos, che gestisce sia vendita che spedizione, con consegna veloce senza costi aggiuntivi prevista per lunedì 2 Novembre.

Nella confezione sono incluse anche le EarPods, che come abbiamo avuto modo di raccontare sono state rimosse dalla confezione dei nuovi iPhone 12 ed anche da iPhone 11, e l'alimentatore da muro, che quindi non deve essere acquistato a casa.

Per chi non lo conoscesse, iPhone SE è il dispositivo di fascia media di Apple, con display Retina HD da 4,7 pollici (non OLED), fotocamera posteriore da 12 megapixel ed anteriore da 7 megapixel con supporto alla modalità ritratto, processore A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione e Touch ID integrato nel pulsante Home fisico.

La scheda tecnica consente anche di aggiungere, spuntando una casella, la garanzia aggiuntiva AppleCare+ al prezzo di 99 Euro, ma anche custodie e cuffie.