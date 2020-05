Super offerta Amazon: lampadina smart Philips a 5 euro con codice sconto!

Se avete sempre voluto provare il "brivido" della casa domotica (la Smart Home), l'offerta avviata da Amazon sulla lampadina "intelligente" di Philips potrebbe fare al caso vostro.

Infatti, la piattaforma di e-commerce dell'azienda di Jeff Bezos ha dato vita a una promozione che consente di portarsi a casa a 4,99 euro la lampadina Philips Lighting Hue White, che solitamente costerebbe 19,90 euro. Il prodotto è compatibile con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant. Inoltre, la lampadina può essere gestita tramite applicazione con connessione Bluetooth e ha classe di efficienza energetica A+.

Philips Lighting Hue White, che tra l'altro ha molte recensioni positive su Amazon, è acquistabile al succitato prezzo entro le ore 9:00 del 25 giugno 2020, salvo esaurimento scorte. Per poter usufruire dell'offerta, come si legge nella pagina dedicata, è necessario aggiungere il prodotto al carrello e inserire il codice promozionale ALEXAHOME al momento del pagamento. In questo modo, il prezzo verrà scontato da 19,90 euro a 4,99 euro.

Attenzione: sembra che non a tutti funzioni questo codice promozionale, dato che, a quanto pare, è necessario che il proprio account sia stato selezionato da Amazon. Non siamo ben riusciti a comprendere quali siano i requisti, ma la piattaforma di e-commerce descrive che l'offerta è valida "solo per clienti selezionati". In ogni caso, ci sono diverse persone che sono riuscite ad usufruire della promozione anche in Italia. Se siete interessati, vi consigliamo di provare.