Super offerta Amazon: Nilox E-Bike J3 National Geographic con pedalata assistita

Se siete in cerca di una E-Bike per il tempo libero , potete approfittare delle offerte di primavera Amazon per acquistare Nilox E-Bike J3 National Geographic, bici elettrica a pedalata assistita in vendita a meno di 700 euro fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Nilox E-Bike J3 National Geographic in offertaDalla collaborazione tra Nilox e National Geographic nasce un progetto dedicato alla mobilità sostenibile, questa E-Bike presenta ruota da 20” FAT, cambio Shimano a 7 marce e freni a disco. Il motore Brushless High Speed da 250 W di potenza è a cinque velocità e permette di raggiungere i 25 km/h, ecco le caratteristiche tecniche complete:

Motore Brushless High Speed 250 W

Batteria removibile 36 V 10.4 Ah celle LG 374.4 Wh

Display LCD

Cambio Shimano 7 velocità

Fino a 55 km di autonomia

Gomme fat 20" x4"

La confezione include la E-Bike, il manuele d'uso, il caricabatteria e il kit di montaggio, tutto quello che serve dunque per partire alla grande.

