Super offerta Amazon del weekend: quasi 80 Euro di sconto su un SSD Crucial da 2TB

Poche ore dopo aver riportato i Mega Sconti di Mediaworld, torniamo nel listino di Amazon che permette di portare a casa ad un prezzo molto conveniente un SSD Crucial interno, su cui viene proposto uno sconto del 32% rispetto al quello di listino.

Il modello in questione è il CT2000BX500SSD1 da 2 terabyte, un SSD interno basato sull'interfaccia hardware SATA, che è disponibile a 164,49 Euro, appunto il 32% in meno rispetto ai 241,99 Euro di listino, per un risparmio di 77,50 Euro.

A livello tecnico siamo di fronte ad un SSD che offre una velocità di scrittura di 500 MB/s e di lettura di 540 Mb/s, il che si traduce in un caricamento ultraveloce di file ed applicazioni, per un impatto considerevole sulle prestazioni dei PC su cui viene montato.

Amazon gestisce sia la vendita che spedizione, e la consegna beneficia di tutti i vantaggi previsti dal Prime, incluso l'arrivo a casa entro giovedì 6 agosto 2020 senza alcun costo aggiuntivo. Attraverso la scheda è inoltre anche possibile aggiungere la protezione extra per due anni al prezzo di 12,79 Euro. Il colosso di Jeff Bezos permette anche di effettuare il reso gratuito secondo le tempistiche classiche previste dalle condizioni di vendita e nei termini del contratto.