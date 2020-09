Super offerta di Amazon: Xiaomi Mi Band 4 in offerta a 18 Euro!

Super offerta di Amazon su Xiaomi Mi Band 4. Il braccialetto per il fitness della società cinese, infatti, può essere acquistato ad un prezzo che definire vantaggioso sarebbe riduttivo: meno di 20 Euro, rispetto ai 34,99 Euro imposti dalla società lo scorso anno.

Nello specifico, Xiaomi Mi Band 4 è disponibile a 18,90 Euro, un prezzo che siamo sicuri farà terminare le unità disponibili in pochi secondi visto che si tratta a tutti gli effetti del più basso mai raggiunto. Nel momento in cui stiamo scrivendo il dispositivo è regolarmente acquistabile, ma consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Xiaomi Mi Band 4 include una batteria da 135 mAh in grado di garantire un'autonomia di 20 giorni con 2 ore di ricarica, ma è anche resistente all'acqua fino a 5ATM, ed è in grado di effettuare il monitoraggio di varie attività, in quanto può fare da conta passi, conta calorie bruciate e distanza. Supporta anche sei modalità di allenamento ed è collegabile ai dispositivi basati su Android 4.4 ed iOS 9 e versioni successive. Il display è AMOLED a colori da 0,95 pollici con risoluzione di 120x240 pixel.



Il cinturino può anche essere sostituito con una variante più colorata, acquistabile direttamente su Amazon e gli store cinesi.