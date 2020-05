Super offerta di Bennet su iPhone 11: prezzo tagliato a 599 Euro!

Nel giorno in cui Mediaworld lancia gli Apple Days, è Bennet a prendersi i riflettori con un'offerta bomba su iPhone 11 di Apple. La catena di distribuzione, nel nuovo volantino "Spacca Prezzi", propone un super prezzo sullo smartphone top di gamma della società di Cupertino.

Come vi mostriamo nello screenshot in calce, il dispositivo nella versione con 64 gigabyte di memoria può essere acquistato a 599 Euro, rispetto agli 839 Euro di listino, uno dei prezzi più bassi mai raggiunti. A livello nazionale però la disponibilità è davvero molto limitata e ne sono stati distribuite solo 800 unità. Inoltre, ogni utente può acquistarne massimo due.

La promozione è attiva solo nei punti vendita fisici. Bennet è una catena di supermercati attiva principalmente in Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia, e come sempre per tutti i dettagli sul negozio più vicino vi rimandiamo allo store locator disponibile sul sito web. L'offerta sarà disponibile fino al prossimo 10 Giugno, ma vista la quantità limitata di iPhone 11 è facile intuire che si esaurirà nel giro di poche ore.

Precisiamo che si tratta di iPhone 11 "liscio", con doppia fotocamera principale e display da 6,1 Liquid Retina.

Siete riusciti ad approfittare di questa offerta bomba? Fatecelo sapere nella sezione commenti!