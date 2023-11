Super offerta del Black Friday di Amazon: 20% di sconto extra sulla telefonia

Super promozione extra lanciata da Amazon in occasione della settimana del Black Friday. Da qualche minuto infatti il colosso di Seattle permette di godere di uno sconto extra del 20% sui prodotti legati alla telefonia.

Come si può vedere direttamente nella pagina dedicata su Amazon, la promozione è riservata esclusivamente ai primi 1000 consumatori idonei che soddisfano determinate condizioni, e stesso tramite la pagina in questione è possibile verificare se si è stati scelti. Amazon comunque sottolinea che i clienti idonei sono stati invitati tramite un banner presente sul sito, comunicazione via email o tramite una notifica push.

Di seguito i dettagli:

Questa promozione si applica solo all' articolo più costoso del tuo carrello.

Quest’offerta è aperta ai primi 1000 consumatori idonei che soddisfano questi termini e condizioni.

Quest’offerta ha un tempo limitato e scade dopo il giorno indicato sulla pagina promozionale https://www.amazon.it/b?node=22779499031

Ogni Cliente Idoneo può richiedere fino ad un massimo di una Offerta durante il Periodo dell’Offerta.

Il massimo benefit che i consumatori idonei possono ricevere da questa offerta è un singolo sconto del 20% fino ad un Massimo di 30€. Lo sconto verrà applicato sul prodotto idoneo più caro aggiunto al carrello.

Articoli Idonei: Lo Sconto Promozionale può essere applicato soltanto sugli articoli delle categorie Telefonia sul sito Amazon.it . Non può essere applicato su carte regalo, prodotti digitali e contenuti, prodotti venduti da Amazon Luxury Stores, Apple e Beats prodotti, dispositivi Amazon (dispositive Kindle, Echo, Fire), libri, e-books, alcolici, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette elettroniche (compresi liquidi elettronici, ricariche e accessori), spese di spedizione e gestione, confezioni regalo, offerte Warehouse Deals, prodotti venduti da venditori Amazon diversi da Amazon.it (ex: L’offerta non si applica se il venditore è “Amazon UK” o “Amazon FR”, etc) o su prodotti e servizi venduti su altri siti web.

Azioni per qualificarti per lo Sconto Promozionale: Una volta riscattata l’offerta tramite il pulsante “Applica la promozione”, il tuo sconto sarà automaticamente applicato al tuo account, e apparirà nella checkout page, nel momento in cui finalizzerai i tuoi acquisti su Articoli Idonei, e sarà attivo per un periodo di 7 giorni, fino alle 23:59, dalla data in cui vengono completate le azioni che ti qualificano come Idoneo per lo Sconto Promozionale.

Lo Sconto Promozionale sarà attivo per un periodo di 7 giorni, fino alle 23:59, dalla data in cui vengono completate le azioni che ti qualificano come Idoneo per lo Sconto Promozionale. Vedi il giorno della fine della promozione sulla pagina Amazon

Solo i clienti che non hanno effettuato acquisti su articoli delle categorie Telefonia durante il periodo dell'offerta avranno diritto all'offerta.

Se non diversamente specificato sulla pagina della promozione o da Amazon, l’Offerta non può essere utilizzata su ordini già esistenti e non è cumulabile ad altre offerte o sconti promozionali.

Se utilizzi il nostro metodo ordine con 1-click, lo sconto non sarà applicato tuo ordine.

Lo sconto non può essere riscattato in cambio del valore in denaro e non è né trasferibile né cedibile.

Se procedi a un ordine utilizzando lo sconto e poi restituisci o annulli l’ordine, lo sconto non può essere rimborsato o riutilizzato.

I clienti che ricevono l’Offerta da enti differenti da Amazon non sono idonei ad usufruire dell’ Offerta.

Offerta non cumulabile con altre offerte relative ai medesimi prodotti.

Le spese di spedizione e imballaggio verranno applicate a ciascun articolo in conformità con le tariffe e le politiche di consegna standard di Amazon. Possono essere applicate spese di spedizione e tasse ad articoli promozionali scontati e gratuiti. I prodotti devono essere acquistati in un solo ordine e inviati alla stessa velocità a un singolo indirizzo.

All’Offerta si applicano le Condizioni Generali d’Uso e Vendita e quelle relative ai Buoni Sconto Amazon

Lo sconto quindi è del 20%, finoa d un massimo di 30 Euro da applicare sui prodotti delle categorie legate alla telefonia. La promozione è valida fino a 14 giorni dall’invito e fino alle 11:59 dal giorno in cui si accetta.