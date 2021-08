Super offerta di Euronics: smartphone Oppo a 19,90 Euro! - Aggiornata

Il primo mercoledì di agosto 2021 si apre con un super sconto di Euronics. La catena di distribuzione d'elettronica italiana infatti in giornata odierna propone un'offerta molto interessante su uno smartphone Oppo, su cui è garantito uno sconto di quasi il 90%.

L'Oppo A15, nello specifico, nella colorazione Mystery Blue può essere acquistato a 19,90 Euro, appunto l'87,56% in meno rispetto ai 159,99 Euro di listino, con ritiro in negozio a costo zero e consegna a casa ad 11 Euro. E' anche possibile godere del ritiro dell'usato gratuito, oltre che della possibilità di prenotare lo smartphone online e ritirarlo nel negozio più vicino.

Il dispositivo include uno schermo da 6,52 pollici, 32 gigabyte di memoria interna ed è basato sul sistema operativo Android. Il processore è un octa-core ed è garantito anche il supporto Dual SIM, mentre la batteria è da 4230 mAh. Il comparto fotografico è composto da una tripla lente con obiettivo principale da 13 megapixel, lente macro da 2 megapixel ed obiettivo di profondità da 2 megapixel per i ritratti. Sulla scocca frontale invece è presente una fotocamera per i selfie da 5 megapixel con Beautification AI. Presente anche un sensore per le impronte digitali sul retro e per il riconoscimento facciale sulla fotocamera frontale.



Aggiornamento 3 Agosto 2021, ore 9:50 - A quanto pare si trattava di uno dei più classici errori di sistema. Euronics infatti ha annullato gli ordini effettuati a 19,90 Euro ed ora lo smartphone è segnalato come non più disponibile.