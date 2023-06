Super offerta di Iliad: 130GB e minuti ed SMS illimitati ad 8,99 Euro al mese

A pochi giorni dal lancio delle eSIM di Iliad, l’operatore telefonico propone una nuova offerta che sarà attivabile per pochi giorni ed include 130GB di internet e minuti ed SMS illimitati.

Si chiama Flash 130 e come leggiamo direttamente nella pagina dedicata sul sito Iliad ha un costo di 8,99 Euro al mese con contributo di attivazione una tantum di 9,99 Euro.

La promozione include 130 gigabyte di internet in 4G e 4G+, e nelle condizioni leggiamo che superata tale soglia, previo espresso consenso, si continua a navigare a 0,90 Euro/100 megabyte. I minuti ed SMS illimitati sono invece disponibili sia in Italia che in Europa.

Per quanto concerne il roaming, sono 9 i gigabyte di internet offerti nei paesi inclusi. Iliad spiega che l’offerta propone anche minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni.

Tra le opzioni presenti nell’offerta troviamo Mi Richiami, Hotspot, Piano Tariffario, Controllo del Credito Residuo, Segreteria Telefonica e Portabilità del Numero.

L’offerta di Iliad ha il prezzo bloccato per sempre e non include alcun vincolo o costo nascosto.