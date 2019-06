Super offerta di Now TV: quasi 10 Euro di sconto sull'abbonamento!

Now TV, la piattaforma di streaming on demand di Sky, annuncia oggi il lancio di una nuova interessante offerta, battezzata "WOW", che consente di risparmiare una quantità di denaro importante sul prezzo di base di due tipi di sottoscrizione.

L'offerta "Cinema ed Opzione+", che dà l'accesso a sette nuovi titoli a settimana ed oltre 1000 film on demand da guardare dove e quando si preferisce, per il primo mese ha un prezzo di 3 Euro al posto di 12,98 euro, dopo di che si passa a 9,99 Euro al mese con l'Opzione+ interamente scontata.

In offerta anche il pacchetto "Serie TV, Intrattenimento ed Opzione+", che include le serie tv e gli show del momento ed i documentari e programmi per bambini da guardare on demand quando si desidera. Anche in questo caso il prezzo per il primo mese è di 3 Euro al posto di 17,98 Euro, dopo di che si passa a 14,99 Euro al mese con l'Opzione+ interamente scontata.

La disattivazione può essere effettuata quando desiderato tramite l'apposita opzione.

Per accedere all'offerta basta collegarsi a questo indirizzo, cliccare sul pulsante "attiva subito" presente sotto le due offerte ed effettuare la registrazione o inserire i propri dati di accesso. L'accesso a NOW TV è garantito da un'ampia gamma di dispositivi compatibili.